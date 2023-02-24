花蓮台11線曳引車追撞農用車 57歲農民傷重不治

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台11線41公里處豐濱鄉新社路段23日晚間8時許發生車輛碰撞意外，駕駛曳引車的曹姓男子沿著台11線南往北方向行駛，疑似未注意車前狀況，追撞前方農用搬運車，造成陳姓農民傷重，送醫仍不治。（鳳林警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年2月24日

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）花蓮57歲陳姓農民昨晚8時許駕駛農用搬運車，行經台11線41公里處豐濱鄉新社路段，遭後方車輛追撞，車輛翻覆路邊，陳男傷重送醫不治，事發原因仍待警方釐清。

警方初步調查，駕駛曳引車的37歲曹姓男子昨晚沿著台11線南往北方向行駛，行經台11線41公里處豐濱鄉新社路段，疑似未注意車前狀況，追撞前方農用搬運車，駕駛遭撞飛，車輛翻覆路邊。

花蓮縣消防局豐濱分隊員李振平指出，救護人員獲報趕赴現場，經評估發現陳男已無呼吸、心跳，現場實施心肺復甦術（CPR）急救，後送衛福部花蓮醫院豐濱原住民分院急救，院方昨天晚間9時26分宣告不治。

鳳林警分局指出，曹姓駕駛有合格駕照，沒有酒後駕車，警詢後將曹男依涉嫌過失致死移送法辦，事故發生原因有待專業鑑定單位分析，以釐清肇責。（編輯：陳政偉）1120224