更多編輯台推薦新聞：
學測成績查詢看這裡 112年各科5標、級分對照表一覽
生活

學測成績查詢看這裡 112年各科5標、級分對照表一覽

書摘／紫光當年強力施壓併購 台積電聯發科謹慎因應
產經

書摘／紫光當年強力施壓併購 台積電聯發科謹慎因應

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

花蓮台11線曳引車追撞農用車 57歲農民傷重不治

2023/2/24 09:52（2/24 10:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台11線41公里處豐濱鄉新社路段23日晚間8時許發生車輛碰撞意外，駕駛曳引車的曹姓男子沿著台11線南往北方向行駛，疑似未注意車前狀況，追撞前方農用搬運車，造成陳姓農民傷重，送醫仍不治。（鳳林警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年2月24日
台11線41公里處豐濱鄉新社路段23日晚間8時許發生車輛碰撞意外，駕駛曳引車的曹姓男子沿著台11線南往北方向行駛，疑似未注意車前狀況，追撞前方農用搬運車，造成陳姓農民傷重，送醫仍不治。（鳳林警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年2月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣24日電）花蓮57歲陳姓農民昨晚8時許駕駛農用搬運車，行經台11線41公里處豐濱鄉新社路段，遭後方車輛追撞，車輛翻覆路邊，陳男傷重送醫不治，事發原因仍待警方釐清。

警方初步調查，駕駛曳引車的37歲曹姓男子昨晚沿著台11線南往北方向行駛，行經台11線41公里處豐濱鄉新社路段，疑似未注意車前狀況，追撞前方農用搬運車，駕駛遭撞飛，車輛翻覆路邊。

花蓮縣消防局豐濱分隊員李振平指出，救護人員獲報趕赴現場，經評估發現陳男已無呼吸、心跳，現場實施心肺復甦術（CPR）急救，後送衛福部花蓮醫院豐濱原住民分院急救，院方昨天晚間9時26分宣告不治。

鳳林警分局指出，曹姓駕駛有合格駕照，沒有酒後駕車，警詢後將曹男依涉嫌過失致死移送法辦，事故發生原因有待專業鑑定單位分析，以釐清肇責。（編輯：陳政偉）1120224

#李振平
#花蓮縣
#車禍
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族