男子走私被罰195萬拒繳 遭扣押保單才繳清

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（中央社記者謝幸恩台北24日電）行政執行署士林分署今天表示，吳姓男子走私中國貨物，遭查獲後拒繳195萬餘元罰鍰，執行人員扣押吳男名下多張壽險保單，欲強制解約以清償罰鍰，吳男才一次繳清。

行政執行署士林分署新聞稿指出，民國107年吳男駕駛商船出海時，遭海巡署查獲走私貨物給中國漁船，船上走私品包含拼裝車零件、阿里山茶、美容產品、婦嬰用品等，遭財政部關務署基隆關裁罰新台幣195萬餘元罰鍰，並停止吳男於任何口岸報運貨物的進出口權利。

期間，吳男不符基隆關罰鍰處分，提起抗告，並辯稱當時東北季風太強，他的船上貨物過多，差點翻船，恰好有一艘中國漁船經過，才借用中國漁船暫放自己的貨物，之後中國漁船逕自開走；吳男答辯不被採信，最高行政法院108年駁回上訴確定。

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士林分署指出，由於吳男遲未繳納罰鍰，基隆關向台北高等行政法院聲請假扣押獲准，並分別於107年、108年移送士林分署強制執行，執行人員多次通知吳男繳錢但未獲回應。

士林分署表示，執行人員先行扣押吳男存款及部分月薪，合計執行87萬餘元；另查出吳男名下有多張壽險保單，經核發命令查扣，欲強制解約保單變現以清償剩餘罰鍰，日前吳男在保險公司解交解約金前，趕到士林分署繳清剩餘罰鍰。（編輯：李錫璋）1120224