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屏東歷史建築隊史館遇祝融 警方逮縱火嫌犯

2023/2/24 13:04
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（中央社屏東縣24日電）屏東榮民總醫院園區歷史建築隊史館5日凌晨火警，屏東警方成立專案小組調查，今天宣布已在22日聯手彰化警方逮到縱火的徐姓犯嫌，目前已依縱火罪移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣警察局屏東分局今天發布新聞稿表示，初步調查現場無法排除人為縱火可能性，成立專案小組，並調閱周邊監視器地毯式清查，了解附近起火前後人車出入情形，發現41歲的徐姓男子行跡可疑並涉有重嫌，但徐男以自行車為交通工具而不易以車追人，專案人員持續追查。

警方指出，全案由台灣屏東地方檢察署指揮偵辦，透過內政部警政署所建置的「協作平台」，將徐嫌相關資料通報全國警察機關所屬員警協助查緝，在22日下午2時許，接獲彰化縣警察局彰化分局民族路派出所通報，巡邏時盤查徐嫌而查知行蹤，將徐嫌帶返民族路派出所後由屏東警方帶回偵訊。

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警方訊後依徐嫌以涉縱火罪嫌重大，移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

屏東榮民總醫院園區前身為軍方大武營區，除了屏東榮總主體建築外，縣府規劃周邊近8公頃的公園。而營區遺留的建物近乎全區保留，在民國110年登錄為屏東縣歷史建築，總共保留了特戰營兵舍、醫務室、聯合二級廠、戰備大樓、傘具修復工場、烘傘房、隊史館等12棟建築物及1處防空洞，正陸續由縣府文資所修復中。（編輯：謝雅竹）1120224

#屏東縣
#台灣屏東地方檢察署
#隊史館
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