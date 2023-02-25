阿里山鄉民代表梁宗賢 疑酒駕台18線自撞身亡
2023/2/25 20:27（2/25 21:06 更新）
阿里山鄉台18線64.8k處附近24日下午發生車禍，警消到場發現一輛自小客車撞上水泥護欄，車內男性駕駛已無呼吸心跳，送醫不治；經查發現死者為阿里山鄉民代表梁宗賢，確切肇事原因仍待釐清。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月25日
（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）嘉義縣阿里山鄉民代表梁宗賢昨天開車行經台18線64.8k附近發生車禍送醫不治，檢警今天相驗，確認死因為創傷性休克，疑酒後駕車失控自撞路邊水泥護欄，確切肇事原因調查中。
嘉義縣消防局今天發布新聞訊息指出，昨天下午4時獲報，阿里山鄉台18線64.8k處附近發生車禍，派遣奮起湖分隊前往，自小客車撞水泥護欄，車內男性駕駛年約65歲，已無呼吸心跳，送嘉義市聖馬爾定醫院急救，仍傷重不治。
檢警表示，死者是65歲的阿里山鄉民代表梁宗賢，相驗死因為創傷性休克，胸部鈍力損傷；疑酒後駕車失控自撞護欄身亡，確切肇事原因尚在調查。
嘉義縣府指出，梁宗賢是鄒族原住民，與藝術家妻子不舞．阿古亞那，在來吉部落栽種有機阿里山高山茶，並將藝術美學融入生活，並提供旅客住宿帶動部落觀光。（編輯：郭諭儒）1120225
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