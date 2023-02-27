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辜寬敏一生推動台獨 曾面諫蔣經國反攻大陸不可行
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桃園少年至嘉義騎車載女網友出遊車禍 1死1傷

2023/2/27 11:09
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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）桃園市黃姓少年昨天南下嘉義縣找莊姓女網友騎乘機車遊玩，疑因路況不熟，自撞廟柱、電線桿，黃男送醫不治、莊女輕傷，檢警今天相驗，釐清死因；事故原因待進一步釐清。

檢警表示，16歲死者黃姓少年與住在嘉義縣新港鄉16歲莊姓少女，日前透過網路認識，黃男昨天南下嘉義縣找莊女遊玩，黃男昨天中午騎機車載莊女購買中餐，於中午12時15分行經166縣道新港鄉安和村路段時，不慎先失控撞上一旁廟宇柱子，又衝向路旁的電線桿，人車倒地。

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新港消防分隊救護車趕到現場，黃男意識不清，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，莊女意識清楚，身體多處擦傷，救護人員立即將2人緊急送醫，黃男急救後仍宣告不治，莊女則治療後無大礙。

警方指出，黃男為未成年，無照騎機車，酒測值為零，初步研判住在桃園的黃男對路況不熟，且對機車性能還未熟悉，才會失控衝撞廟柱又撞上電線桿發生憾事，不過，真正原因，仍需進一步調查釐清。（編輯：黃世雅）1120227

#嘉義縣
#新港消防分隊
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