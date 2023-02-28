北市警強力掃黑打詐緝毒 逮天道盟幹部等8嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）配合警政署全國同步掃黑、打詐、緝毒專案，台北市警方12天掃黑檢肅犯罪組織案5件、查獲治平目標5人，其中天道盟不倒會幹部黃姓男子涉率眾暴力恐嚇，警方於23日逮8嫌送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞表示，配合警政署規劃自今年2月13日至24日執行同步掃黑、打詐、緝毒行動專案，統計12天執行成果，掃黑部分計檢肅犯罪組織案5件，查獲治平目標5人、共犯28人，並查扣長、短槍枝、刀械、棍棒、行動電話等贓證物。

另外，也查獲天道盟、竹聯幫等幫派分子涉犯恐嚇、毒品、詐欺等案，並動員1087名警力掃蕩幫派經常活動處所125處，有效遏止不良幫派氣焰。

市刑大指出，台北打詐隊在專案期間也查獲集團性詐欺案35件，捕獲犯嫌數達148人，查扣不法所得總額計新台幣3868萬餘元；同時，緝毒部分，針對營業場所毒品案件加強查緝，查獲施用持有新興毒品51人，於營業場所查獲涉毒7人，掃蕩涉毒營業場所150處。

警方說，自稱天道盟不倒會八里分會副分會長的47歲黃男，於台北港區經營港務海運快遞專區人力派遣公司，為搶接台北港內的海運快遞專區人力派遣和貨物報關業務，從109年4月起數次於台北港內恐嚇、威脅或撥打通訊軟體恐嚇被害人，若不從就持棍棒、鐵器砸毀被害人公司。

除此之外，黃男在桃園市桃園區一間百貨公司內開設飲料店，擔憂其他飲料店欲入駐廣場而影響生意，竟率眾恐嚇對方不得設店，氣焰十分囂張。

市刑大獲報後經長期跟監、蒐證，見時機成熟於今年2月23日兵分多路逮捕黃男等8嫌，全案依涉違反組織犯罪防制條例、恐嚇、毀損等罪移送士林地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1120228