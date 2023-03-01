擄殺屏市通訊行女店長 男求保外就醫遭駁延押2個月

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）屏東男子黃東明愛慕通訊行曾姓女店長不成，竟涉擄人致死，遭判無期徒刑；黃男在獄中雖以腸胃炎、脊椎壓迫神經、睡眠不佳等請求具保，但高雄高分院不採信，裁定自3月7日起延押2個月。

高雄高分院刑事裁定書指出，黃男自民國111年10月7日遭羈押起，至今年1月6日為第1次羈押期間屆滿，經一度延長羈押後，3月6日延長羈押期間又即將屆滿。

黃男雖以因急性腸胃炎住院，並有脊椎壓迫神經、睡眠不佳，病情複雜有長期就醫需求等，希望能以具保代替羈押，但法官認為黃男病情目前均在控制中，且監所人員也曾陪同就醫，難認已達「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」情事，據此不採信被告說詞，並裁定自3月7日起延押2個月。

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全案起於56歲黃東明因愛慕屏東市一家通訊行29歲曾姓女店長不斷騷擾；心生畏懼的曾女向警方報案且拒絕和解，未料黃男由愛生恨，民國111年4月間開車高速衝撞，導致她當場重傷昏迷，甚至將她載往市區一處空屋，並將左腳上銬在樓梯扶手，斷絕求助機會致死。

屏東地方法院一審以黃男涉犯強制罪及殺人等罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。但屏東地檢署依原審量處過輕，依法提起上訴，高雄高分院2月24日認為原審認事用法並無不妥，維持原判，駁回檢方上訴。全案仍可上訴。（編輯：陳仁華）1120301