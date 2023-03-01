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嘉縣貨車司機吊掛鋼筋跌落車下 遭掉落鋼筋砸頭不治

2023/3/1 14:47
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（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）嘉義縣民雄鄉日前發生工安意外，某鋼鐵廠劉姓貨車司機吊掛鋼筋時，在車上欲扶晃動的大捆鋼筋，不慎跌落車下，加上逾150公斤重的小捆鋼筋掉落砸中頭部，送醫後仍在昨天宣告不治。

檢警表示，民雄鄉大崎村一家鋼鐵廠林姓員工於2月27日上午8時左右，聽到貨車司機劉男大喊一聲，當場目睹劉男欲以身體去阻擋晃動的吊掛鋼筋，不料阻擋未果，劉男從貨車上跌落地面，而吊掛的小捆鋼筋也隨之掉落，劉男閃避不及遭砸中頭部。

救護車趕抵，緊急將受到重壓劉男送醫急救，仍在昨天上午宣告不治；檢警昨天會同法醫相驗，傷勢集中在頭部，身體並無其他外傷，死因主要是顱內出血、顱骨和顏面骨骨折造成。

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檢警指出，檢視廠內監視器畫面，50歲死者劉男當時正在貨車上操作吊掛鋼筋，鋼筋共有兩捆（一長一短），大捆鋼筋有綁在吊掛機具上，但小捆鋼筋僅放在大捆鋼筋上未固定，後來，鋼筋在晃動，阻擋未果，劉男跌落車下，又遭掉落、逾150公斤重的小捆鋼筋砸中頭部。

嘉義縣政府勞工暨青年發展處副處長林俊傑今天告訴中央社記者，經初步了解，劉男為受雇勞工，已通報南區職安中心前往檢查現場環境；因劉男為嘉義縣民，縣府職災個管員已於當天與其家屬聯繫，將協助申請勞動部及嘉義縣府的慰問金，以維護職災勞工權益。（編輯：陳仁華）1120301

#林俊傑
#嘉義縣府
#南區職安中心
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