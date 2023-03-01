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詐團懷疑是內鬼 台中女子遭綁鐵鍊囚禁毆打

2023/3/1 16:28
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（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市陳姓女子日前因涉詐騙案到警局製作筆錄後，卻被同夥懷疑是「內鬼」，遭以鐵鍊限制自由並毆打成傷，被害人乘隙向父親求救才被救出，警方組成專案小組鎖定對象偵辦釐清。

台中市政府警察局烏日分局今天告訴中央社記者，21歲陳姓女子今年2月24日因涉詐騙案件，被通知至警局製作調查筆錄，陳女的手機也由偵辦單位依法查扣。

陳女事後前往台中市龍井區中華路一處檳榔攤尋找同夥等人，但同夥懷疑陳女供出內情，於同年月27日上午將陳女以鐵鏈囚禁、毆打，陳女趁同夥等人外出時，利用現場遺留的手機向父親求救。

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龍井分駐所獲報後，警方與家屬立即前往營救，到場後在檳榔攤地下室，發現陳女遭人以鐵鏈控制行動自由並遭毆打成傷，經通報消防隊到場協助破壞鐵鍊，並由救護車將陳女送醫救治後無生命危險。

警方指出，烏日警分局已組成專案小組展開查緝，並鎖定特定對象，全案報請台中地檢署檢察官指揮，並朝治平掃黑及組織犯罪偵辦，後續將擴大追查其他可能涉案共犯，並清查有無黑道幫派背後操縱。（編輯：謝雅竹）1120301

#台中市
#龍井分駐所
#內鬼
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