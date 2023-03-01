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警廣69歲台慶 警政署長期許成為反詐先鋒

2023/3/1 19:11（3/1 19:21 更新）
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內政部警政署警察廣播電台創台邁入第69個年頭，1日舉行實體台慶活動，警政署長黃明昭（2排右5）也到場歡慶，給予警廣勉勵與祝福。（警廣提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月1日
內政部警政署警察廣播電台創台邁入第69個年頭，1日舉行實體台慶活動，警政署長黃明昭（2排右5）也到場歡慶，給予警廣勉勵與祝福。（警廣提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月1日
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（中央社記者黃麗芸台北1日電）內政部警政署警察廣播電台創台邁入第69個年頭，今天舉行台慶活動，警政署長黃明昭也到場歡慶，他說，警廣長年服務促警民良好互動，期許透過其節目和新聞宣導成為反詐先鋒。

警廣今天發布新聞稿表示，自1954年3月1日創台起，至今年已邁入第69個年頭，受疫情影響，睽違2年於今天恢復舉辦實體台慶活動，黃明昭也到現場給予勉勵與祝福，期許警廣透過節目及新聞宣導，成為反詐先鋒，並頒發獎牌表揚、感謝警廣11名資深員工的付出與貢獻。

活動現場還邀請歷任台長和退休人員回娘家，包括台長陳明志、前台長趙鏡涓、前台長沈伯陽、前台長宣介慈、警廣警察之友會主委陳泰中等人都共襄盛舉。

黃明昭致詞表示，警廣69年來持續在空中陪伴許多用路人及聽眾，推動治安、交通疏導、遺失物服務都不遺餘力，促進警民之間良好互動，更突顯警察暖心助人的形象。

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除祝福警廣69歲生日快樂，黃明昭也強調，國內詐騙案件猖獗，許多長輩畢生積蓄一夕之間被騙光，為防止類似悲劇再發生，賦予警廣反詐先鋒的任務，透過節目及新聞等管道加強宣導，提升國人識詐、反詐意識。

此外，曾是警廣人的知名聲樂家簡文秀也一連演唱「又見炊煙」、「四月望雨+雨夜花+四季謠+月夜愁」組曲、「奇異恩典」等膾炙人口歌曲，精彩演出為警廣台慶活動增添溫馨氣氛。（編輯：李錫璋）1120301

#黃明昭
#警廣警察之友會
#警政署長
黃明昭
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