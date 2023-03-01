林右昌盼調升警勤加給 警政署：鼓舞基層士氣

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）民進黨立委羅美玲等人呼籲行政單位應提高警勤加給；內政部長林右昌今天在立法院備詢時也盼朝野支持調升。警政署晚間表示，希望各界支持這項政策，以鼓舞基層員警工作士氣。

為提升已28年未調整的警勤加給，提高基層警員待遇，民進黨立委羅美玲、莊瑞雄、王美惠今天召開「給警員每天多一個銅板－呼籲提高警勤加給」記者會，認為物價逐年上升，呼籲行政單位提高警勤加給，展現政府挺員警最實際的心意展現。

警政署今晚也透過新聞稿表示，警察業務越趨複雜，危勞程度與日俱增，物價也逐漸上升，軍公教員工待遇統調案去年調薪4%，且自民國84年迄今已累計增加33%，但警察人員勤務加給近30年未隨同其他軍公教人員待遇調漲。

考量警勤加給久未調整，已難以衡平警員當前的工作負荷、自身醫療與家庭照顧所需。警政署說，林右昌上午在立法院備詢時為基層警員請命，盼朝野立委及各界都能支持調升警勤加給，提升警察待遇，且超勤加班費夜間加成部分也會整體評估。

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林右昌備詢時表示，他來自於地方，對警消福利相當重視，上任後就請警政署長黃明昭研議警勤加給提升，並於最短時間內擬出方案，待警政署提出相關方案後，會審酌再向立法院作完整報告，希望各界一起支持警察並提升相關待遇。

警政署表示，原隨軍公教員工待遇統案調整的警勤加給，自84年起迄今都未調整，林右昌一上任就在23日署務會報上指示研議提高警勤加給。期盼各界都能支持這項政策，參照各類待遇調整情形適度提升，以鼓舞基層警察工作士氣。（編輯：李錫璋）1120301