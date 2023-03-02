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五角大廈：國務院批准對台軍售 含F-16戰機軍火
首頁 / 社會

退役空軍上校涉吸收現役軍官當共諜 4人延押2個月

2023/3/2 10:17
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（中央社記者洪學廣高雄2日電）海空軍共諜案，劉姓退役空軍上校8年涉吸收至少6名現役軍官，高雄高分檢1月聲押劉男等4人獲准，由於羈押期將屆，檢方聲請延押，高雄高分院昨天裁定自3日起延押2個月。

高雄高分檢今年1月偵辦共諜案，帶回劉男及現役孫姓、劉姓少校等7人，其中劉男等4人遭聲押獲准，由於羈押期限將屆，檢方聲請延押。高雄高分院開庭審理後，昨天依4人逃亡、串證原因尚未消滅，裁定自3月3日起延長羈押2個月。

檢調調查，劉姓空軍上校自民國102年退伍後轉往中國經商，但卻遭對岸吸收，藉軍中人脈滲透國軍，拉攏現役海、空軍軍官。

檢調查出，劉男8年來至少已吸收6名軍官，並藉由空殼公司掩飾非法收入，收取中共新台幣20萬至70萬元報酬，若有提供國軍情資，更可獲取3萬至10萬元報酬。

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法務部調查局國安站接獲情資後長期蒐證，高雄高分檢收網指揮調查局，兵分多路前往劉男住處及海、空軍營區等處，帶回劉男以及現役孫姓、劉姓少校等7人。

高雄高分檢訊後依劉男、現役孫姓中校及劉姓、龔姓少校4人有串供、滅證之虞，向高雄高分院聲押獲准，其餘3名現役少校則諭令10萬至20萬元交保；全案仍在擴大偵辦，釐清是否有其他涉案軍官。（編輯：陳仁華）1120302

#高雄高分檢收網
#高雄高分院
#法務部調查局國安站
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