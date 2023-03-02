女子被疑內鬼遭囚禁毆打 詐團3成員落網

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涉嫌擔任詐騙集團車手的陳姓女子2月接受警方調查，事後被3名同夥懷疑是「內鬼」，遭拘禁3天並毆傷，陳女獲救後，警方2日循線再逮捕同夥3人，詢後送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年3月2日

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（中央社記者蘇木春台中2日電）涉嫌擔任詐騙集團車手的陳女2月遭警方偵辦，陳女事後遭陳男等3名同夥懷疑是「內鬼」，以鐵鍊拘禁3天並毆打成傷，陳女經警方救出後，今天再逮捕陳男等3人，詢問後依法送辦。

台中市政府警察局烏日分局今天告訴中央社記者，21歲陳女2月24日因涉嫌擔任詐騙集團車手遭警查獲，至警局製作調查筆錄、手機也被依法查扣。陳女事後前往詐團位於台中市龍井區中華路一處檳榔攤的據點牽車時，遭同夥懷疑供出內情，將陳女以鐵鍊囚禁並毆打成傷。

陳女遭囚禁毆打3天後，趁同夥等人外出時，利用現場遺留的手機向父親求救，警方獲報後與家屬立即前往營救，到場後在檳榔攤地下室，發現陳女遭人以鐵鏈控制行動自由並遭毆打成傷，經通報消防隊到場協助破壞鐵鍊，並由救護車將陳女送醫救治後無生命危險。

警方立即組成專案小組展開查緝，鎖定特定對象並報請台中地檢署指揮偵辦，今天凌晨3時多持拘票拘提涉案的陳姓男子等3人到案，並查扣鐵鍊、木棒、鐵鍋等證物。

警方全案詢後今天依詐欺、傷害、妨害自由、組織犯罪防制條例等罪嫌，將陳男等3人移送台中地方檢察署偵辦，並持續向上溯源擴大調查釐清案情。（編輯：謝雅竹）1120302