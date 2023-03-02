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首頁 / 社會

博弈集團1年賭資逾20億元 警逮42人法辦

2023/3/2 18:16（3/2 18:26 更新）
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林姓男子多年前在台中七期某商辦設置博弈機房被查緝後，他竟再度於同地點設置博弈集團，警方日前循線再次破獲，並查扣電腦主機、現金等贓證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年3月2日
林姓男子多年前在台中七期某商辦設置博弈機房被查緝後，他竟再度於同地點設置博弈集團，警方日前循線再次破獲，並查扣電腦主機、現金等贓證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年3月2日
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（中央社記者蘇木春台中2日電）林姓男子6年前在台中市七期1處商辦設置博弈機房被查緝後，他在同地點再設置博弈集團，警方日前循線再次破獲，初步清查集團1年經手賭資逾新台幣20億元，詢問後將林男等42人送辦。

刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿表示，警方於民國111年8月間獲報，52歲林男租下台中市七期重劃區1處商辦大樓辦公室，經營賭博網站的大型博弈集團機房，且集團旗下組織嚴密、分工細膩，分別有資訊、客服、人力、會計等部門，實施企業化經營。

案經刑事局偵查第六大隊第二隊報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，歷經4個月跟監蒐證後，於今年1月9日執行搜索，逮捕主嫌林男及共犯等42人，初步清查每月賭資逾1億7000萬餘元、1年賭資逾20億元，並查扣手機、電腦主機、平板電腦、筆記型電腦、現金300餘萬元等贓證物。

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警方查出，涉案的博弈集團為招攬成員加入，更在求職網上自詡公司工作環境優良，更主打員工生日禮券、三節獎金、活動聚餐、特別休假等福利，林男並於機房內架設遠端斷電系統，阻礙辦案人員查緝，但警方已事先掌握集團經營賭博網站的組織脈絡及相關事證，順利將集團成員一舉查緝到案。

此外，林男6年前才被新北市警方查緝過設置博弈機房，但他未「另起爐灶」，仍在同一處地點設置博弈集團。警方全案詢問後，將林男等42人依賭博、洗錢與組織犯罪等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1120302

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