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台南正副議長涉賄選案起訴 6在押被告移審全交保

2023/3/2 22:31（3/2 22:36 更新）
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台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉涉嫌賄選及相關暴力案件，2日宣布對議長邱莉莉等10人提起公訴，先前被羈押6名被告晚間全部裁定交保並限制住居。圖為台南地院外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com.tw/maps）
台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉涉嫌賄選及相關暴力案件，2日宣布對議長邱莉莉等10人提起公訴，先前被羈押6名被告晚間全部裁定交保並限制住居。圖為台南地院外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com.tw/maps）
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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉涉嫌賄選及相關暴力案件，今天宣布對議長邱莉莉等10人提起公訴，先前被羈押6名被告隨後移審到台南地院，晚間全部裁定交保並限制住居。

台南地檢署於1月3日指揮檢、警、調等單位人力，針對議長邱莉莉、副議長林志展、市議員李文俊、黃麗招、張世賢、李鎮國等人住處，及相關涉案人楊志強、郭再欽、林士傑及黃怡萍等人住處等地執行搜索，並陸續向法院聲請羈押郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招6人獲准。

南檢今天宣布偵結，依違反公職人員選舉罷免法及刑法等罪嫌，針對邱莉莉、林志展、郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招、李鎮國夫妻共10人提起公訴，先前被羈押的6人隨後移審到台南地方法院。

台南地方法院晚間發布新聞稿指出，經法官訊問後，諭知李文俊交保新台幣100萬元，並限制住居；黃麗招交保100萬元，並限制住居；郭再欽交保300萬元，並限制住居；楊志強交保200萬元，並限制住居；黃怡萍交保50萬元，並限制住居；林士傑交保200萬元，並限制住居。（編輯：謝雅竹）1120302

#台南正副議長
#交保
#賄選
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