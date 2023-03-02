台南正副議長涉賄遭起訴 民進黨：尊重司法勿枉勿縱

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（中央社記者溫貴香台北2日電）台南地檢署偵辦台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選及相關暴力案件今天偵結，將議長邱莉莉、副議長林志展等10人提起公訴。民進黨今天表示，尊重司法調查，勿枉勿縱。

台南地檢署於1月3日指揮檢、警、調等單位人力，針對邱莉莉、林志展及台南市議員李文俊、黃麗招、張世賢、李鎮國等人住處，及相關涉案人楊志強、郭再欽、林士傑及黃怡萍等人住處等地執行搜索，並陸續向法院聲請羈押郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招6人獲准。

南檢今天宣布偵結，依違反公職人員選舉罷免法及刑法等罪嫌，針對邱莉莉、林志展、郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招、李鎮國夫妻共10人提起公訴。

兼任民進黨主席的副總統賴清德上任後的首場中執會，無異議通過提案，將台南市議會正副議長賄選爭議案移送中評會調查並建請停權。中評會今年2月也做出決議，對邱莉莉、林志展2人處以最重的停權3年處分，待司法結果出爐再行處置。

民進黨新聞部主任張志豪今天對此表示，民進黨尊重司法調查，勿枉勿縱。邱莉莉則透過臉書表示，事實為何，靜待司法審判，她與林志展會透過司法途徑爭取清白。

民進黨廉政委員會主委邱駿彥下午受訪表示，廉政會已啟動調查，但這起案件已經被民進黨中執會移送中評會調查，且中評會已經做出裁決，廉政委員會就不能再處理這起案件，因為「一事不二理」，因此對廉政委員會而言，案件移送中評會處理後就已經結案。

他說明，中評會屬於政治性的處理，廉政委員會則是法律性的處理，當時中執會考量此案茲事體大，必須盡速給社會一個交代，因此，決議移送中評會處理，中評會並做出停權3年的處分，因此，廉政會不能再做處理。（編輯：林興盟）1120302