邱莉莉林志展賄選案起訴 民進黨：支持司法嚴辦到底

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（中央社記者溫貴香台北3日電）台南地檢署偵辦台南市正副議長涉嫌賄選等案件，將正副議長邱莉莉、林志展等人提起公訴，先前被羈押6名被告全部裁定交保並限制住居。民進黨今天聲明，支持司法單位嚴辦到底、勿枉勿縱。

台南地檢署於1月3日指揮檢、警、調等單位人力，針對議長邱莉莉、副議長林志展、市議員李文俊、黃麗招、張世賢、李鎮國等人住處，及相關涉案人楊志強、郭再欽、林士傑及黃怡萍等人住處等地執行搜索，並陸續向法院聲請羈押郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招6人獲准。

南檢2日宣布偵結，依違反公職人員選舉罷免法及刑法等罪嫌，針對邱莉莉、林志展、郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招、李鎮國夫妻共10人提起公訴，先前被羈押的6人隨後移審到台南地方法院，經法官訊問後裁定交保並限制住居。

兼任民進黨主席的副總統賴清德上任後的首場中執會，無異議通過提案，將台南市議會正副議長賄選爭議案移送中評會調查並建請停權。中評會今年2月也做出決議，對邱莉莉、林志展2人處以最重的停權3年處分，待司法結果出爐再行處置。

民進黨新聞部主任張志豪今天表示，民進黨尊重司法調查，支持司法單位嚴辦到底、勿枉勿縱。（編輯：林興盟）1120303