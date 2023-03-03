正副議長涉賄選案起訴 黃偉哲：不該攻擊台南和副總統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南3日電）台南地檢署昨天偵結台南市正副議長選舉賄選案，起訴議長邱莉莉等10人，引起熱議，台南市長黃偉哲今天表示，任何人想假借這個過程來攻擊台南、攻擊副總統賴清德，都是不好的。

黃偉哲今天出席2023台灣國際蘭展開幕後被媒體堵訪，當媒體詢問黃偉哲「起訴書提到郭再欽（前民進黨中執委）有去找你」，黃偉哲罕見地臉色不悅回：「請問你，郭再欽什麼時候去找我，沒有找我啊。」

原本一路快步離開的黃偉哲，接著停下腳步公開表示，案件已起訴，就交給司法、法院處理，任何人想假借這個過程來攻擊台南、攻擊賴副總統，都是不好的，希望一切回歸司法。

民進黨台南市黨部也發布新聞稿指出，民進黨中評會在案件未起訴前，已對邱莉莉、副議長林志展停權處分，比黨章還嚴厲，代表黨主席賴清德大刀闊斧的執行力與堅決意志，全案靜待司法審判，但在無罪推定原則下，人人應被平等對待。

台南市黨部表示，希望台南地方法院毋往毋縱，若被告確實違法，請法官認事用法，儘速審理量刑，若被告無涉及不法，就還給清白，給予民眾真相，證據到哪就辦到哪，民進黨絕對有不徇私的決心，國民黨莫見獵心喜。

國民黨團要求邱莉莉、林志展辭去正副議長職務，邱莉莉回應：「我沒有賄選，起訴書內容多為檢察官自我想像，刻意營造犯意連結，我會力循法律途徑捍衛自身清白」。檢方則表示，一切依法處理。（編輯：郭諭儒）1120303