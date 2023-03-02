涉議長賄選案遭起訴 邱莉莉：循司法途徑證明清白

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南地檢署偵辦第4屆台南市正副議長選舉涉賄選案，今天偵結，起訴議長邱莉莉、副議長林志展等10人，邱、林2人下午接受媒體聯訪表示，會循司法途徑證明清白。

邱莉莉與林志展下午一起在市議會接受媒體聯訪，邱莉莉表示，此案引起台灣社會很大關注，相信台南地檢署有一定壓力存在，尊重檢察官決定，將就起訴相關內容與律師進一步討論，並循司法途徑證明清白，未來也會到法院堅定面對，希望司法早日還她與林志展公道。

邱莉莉指出，選舉過程中為求勝選，一定是尋求各方合作與幫助，每一席議員票都很重要，但不一定要有承諾或關係，在偵訊過程中都對檢察官據實以告，但因都是個別偵訊，不清楚其他人說法，將在收到起訴書後與律師討論。

林志展表示，案件已進入司法程序，靜待司法調查，當時在選舉過程中尋求政黨合作，都是在合法情況下進行。

台南市長黃偉哲今天出席公開活動接受媒體聯訪被問到此事時表示，尊重檢察官決定，希望當事人循司法途徑爭取公正判決，也盼議會議事能維持正常運作，保障市民權益。

台南地檢署偵辦此案，於1月3日指揮檢、警、調等單位人力，針對邱莉莉、林志展及台南市議員李文俊、黃麗招、張世賢、李鎮國，及相關涉案人楊志強、郭再欽、林士傑及黃怡萍等人住處執行搜索，並陸續向法院聲請羈押郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招6人獲准。

南檢今天宣布偵結，分別依違反公職人員選舉罷免法及刑法等罪嫌，對邱莉莉、林志展、郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招、李鎮國夫妻共10人提起公訴。（編輯：陳仁華）1120302