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邱莉莉主持台南市議會臨時會 引爆推擠拉址

2023/2/8 12:53
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（中央社記者張榮祥台南8日電）涉入正副議長賄選案的台南市議長邱莉莉，今天主持臨時會時，國民黨籍議員盧崑福質疑邱莉莉立場，要求請假避嫌，且衝上主席台，但中途被眾人攔下引起推擠，所幸衝突未擴大。

昨天凌晨以新台幣150萬元交保的邱莉莉，今天主持台南市議會第4屆第1次臨時會開議，引來國民黨籍議員的質疑，其中以盧崑福動作最大，痛批「台南黑金全國知名」。

盧崑福援引前台南市議長李全教涉入賄選爭議的例子，要求邱莉莉說明立場、標準，以及請假避嫌；盧崑福措詞強烈，且向其他聲援邱莉莉的議員說「靠么（台語）」。

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邱莉莉則回應「司法歸司法，政治歸政治，民生歸民生」。她接受盧崑福的個人意見，但站在市議會主持會議，目的是為了台南市民福祉；未料，盧崑福數度發言後，竟在議程中衝上主席台，但半途被眾人攔下，引發小規模推擠拉扯，台下一片混亂，所幸衝突未擴大，盧崑福隨後也回到座位上。

邱莉莉和副議長林志展涉入台南市正副議長選舉賄選案，昨天凌晨分別以150萬元、120萬元交保，民進黨中評會作出停權3年處分，這是民進黨除名外的最重處分。邱、林對中評會決議表示尊重；台南市長黃偉哲也說，相較於其他政黨，民進黨標準嚴格多了，「不需別人說三道四」。（編輯：孫承武）1120208

#邱莉莉
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邱莉莉
台南正副議長遭民進黨停權 黃偉哲：不需說三道四台南正副議長涉賄遭民進黨停權3年 邱莉莉：尊重
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