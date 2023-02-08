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台南正副議長遭民進黨停權 黃偉哲：不需說三道四

2023/2/8 11:40
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（中央社記者張榮祥台南8日電）民進黨中評會昨天決議涉入正副議長選舉賄選案的台南市議長邱莉莉、副議長林志展停權3年；台南市長黃偉哲今天表示，相較於其他政黨，民進黨標準嚴格多了，不需別人說三道四。

台南市議會今天召開第4屆第1次臨時會，黃偉哲接受媒體聯訪指出，民進黨中評會昨天對邱莉莉、林志展作出停權3年的處分，這是中評會的職權；此案尚未起訴及判決，他尊重中評會的決議。

黃偉哲表示，相較於其他政黨，有些縣市首長和縣市議員被起訴，卻沒有任何動作，民進黨標準嚴格多了，不需要別人在那邊說三道四。

至於市議會新會期是否因此案造成各黨間杯葛；黃偉哲說，市議會開議及列席目的是福利及民生，他不希望有人從事政治鬥爭，台南市政府立場也很堅定，共同推動建設是府會責任。

黃偉哲表示，此次市議會臨時會開議以市民福祉為優先，預定審查家暴防治、身障扶助、育兒津貼等近50項墊付案，路平、治水、治安、學校設施等預算也必須爭取市議會支持。

邱莉莉及林志展涉入台南市正副議長選舉賄選案，二度交保，民進黨中評會昨天決議停權3年，待司法調查後再行處置；這是民進黨除名外的最重處分。（編輯：黃世雅）1120208

#黃偉哲
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#邱莉莉
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