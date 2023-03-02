台南正副議長涉賄選案 南檢起訴邱莉莉林志展等10人
2023/3/2 11:40（3/2 12:07 更新）
圖為去年12月25日邱莉莉與林志展宣誓就任台南正副議長。（中央社檔案照片）
（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南地檢署偵辦第4屆台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選及相關暴力案件，今天偵結，針對議長邱莉莉、副議長林志展等10人提起公訴。
台南地檢署於1月3日指揮檢、警、調等單位人力，針對邱莉莉、林志展及台南市議員李文俊、黃麗招、張世賢、李鎮國等人住處，及相關涉案人楊志強、郭再欽、林士傑及黃怡萍等人住處等地執行搜索，並陸續向法院聲請羈押郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招6人獲准。
南檢今天宣布偵結，依違反公職人員選舉罷免法及刑法等罪嫌，針對邱莉莉、林志展、郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招、李鎮國夫妻共10人提起公訴。（編輯：陳仁華）1120302
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