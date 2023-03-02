更多編輯台推薦新聞：
護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
台南正副議長涉賄
新聞專題
台南正副議長涉賄1/45
首頁 / 社會

台南正副議長涉賄選案 南檢起訴邱莉莉林志展等10人

2023/3/2 11:40（3/2 12:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為去年12月25日邱莉莉與林志展宣誓就任台南正副議長。（中央社檔案照片）
圖為去年12月25日邱莉莉與林志展宣誓就任台南正副議長。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南地檢署偵辦第4屆台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選及相關暴力案件，今天偵結，針對議長邱莉莉、副議長林志展等10人提起公訴。

台南地檢署於1月3日指揮檢、警、調等單位人力，針對邱莉莉、林志展及台南市議員李文俊、黃麗招、張世賢、李鎮國等人住處，及相關涉案人楊志強、郭再欽、林士傑及黃怡萍等人住處等地執行搜索，並陸續向法院聲請羈押郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招6人獲准。

南檢今天宣布偵結，依違反公職人員選舉罷免法及刑法等罪嫌，針對邱莉莉、林志展、郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招、李鎮國夫妻共10人提起公訴。（編輯：陳仁華）1120302

#邱莉莉
#林志展
#賄選
延伸閱讀
台南正副議長邱莉莉林志展涉賄選 民進黨停權3年台南正副議長賄選案 賴清德：有證據該關就關李文俊涉正副議長賄選聲押裁定請回 南檢抗告成功邱莉莉主持台南市議會臨時會 引爆推擠拉址民進黨加嚴反黑金條款 黃承國將無法再選黨職
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
邱莉莉主持台南市議會臨時會 引爆推擠拉址