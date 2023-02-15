民進黨加嚴反黑金條款 黃承國將無法再選黨職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨中執會今天通過修訂黨職人員選舉辦法、公職候選人提名條例草案，未來涉及黑金、槍毒或曾遭受感訓者，都沒有辦法擔任黨職或代表黨參選公職；未來民進黨全代會通過此辦法，民進黨中常委黃承國將無法參選黨職或公職。

民進黨主席賴清德說，希望民進黨做政治表率，引起其他政黨效尤，對台灣社會治安貢獻心力。

民進黨今天指出，鑑於2022年地方選舉，黑金爭議議題成為選舉攻防焦點，影響社會觀感，重創候選人及黨形象，為回應社會對黨改革期待、以更高標準與道德操守檢驗從政人員與黨提名公職候選人，以昭社會公信，中執會通過「黨職人員選舉辦法」第9條條文修正案。

民進黨說，會中也通過「公職候選人提名條例」第6條條文修正草案，提送全國黨員代表大會議決，該修正案，因需經全國黨員代表大會通過方得生效，於提名時程上難以規範2024年總統與立委選舉，為確保宣示落實及回應社會期待，因此將草案所修正的提名候選人限制資格，列為2024年選舉提名作業時徵詢、協調重要參考。

民進黨秘書長許立明說，修訂「公職候選人提名條例」及「黨職人員選舉辦法」，源頭管控黑金疑義。確保採比選罷法更嚴格規定，新增「曾參與犯罪組織者、性侵害犯罪或兒少性交者」經起訴者不得參與黨職公職，但經判決無罪確定者不在此限。

另外，條文也加嚴，「曾犯檢肅流氓、毒品、槍炮彈藥刀械管制等，由「經判決確定」，改為「經起訴者」不得參選；並取消10年條款，刪除「感訓執行完畢或刑執行完畢、緩刑滿10年可參選」的規定。

媒體詢問，這是否意指，曾被感訓的黃承國將無法參選黨職或公職。

民進黨主席賴清德說，「沒有錯」，條例修正案通過後，未來涉及黑金、槍毒或曾遭受感訓者，都沒有辦法擔任黨職或代表民進黨參選公職，希望民進黨做政治表率，引起其他政黨效尤，對台灣社會治安貢獻心力。

賴清德上任後連續對台南市議長涉賄選、學倫等問題出手，民進黨今天召開中執會處理反黑相關規定；民進黨去年九合一敗選，外界認為黑道黨員爭議是原因之一，民進黨處理黑金問題，被認為是針對遭質疑有黑道背景的黃承國。

黃承國日前因被控黑道背景，聲明請黨內調查，並暫停出席中常會、中執會。（編輯：謝佳珍）1120215