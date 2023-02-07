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台南正副議長涉賄遭民進黨停權3年 邱莉莉：尊重

2023/2/7 16:27
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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市議長邱莉莉及副議長林志展涉入正副議長選舉賄選案，民進黨中評會今天決議停權3年；邱莉莉表示，尊重黨中央決定，若司法有清楚結果，希望中評會主動恢復黨權。

邱莉莉今天下午接受媒體聯訪指出，民進黨有黨章、黨規及內規，她和林志展尊重黨中央，此案目前雖在偵查階段，尚未偵結，但黨主席賴清德有改革決心及比較高的標準，他們未出席中評會，以聲明方式尊重中評會。

邱莉莉表示，中評會決議停權3年，也讓議長、副議長中立，沒有黨籍牽絆，未來推動市政及議會運作將更加順暢，民進黨將和國民黨、無黨聯盟、台灣基進、台聯等議員進一步溝通協調。

邱莉莉說，他們尊重司法調查，配合檢調，交保是台南地檢署權責，因偵查不公開，無法評論。

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南檢持續偵辦台南市正副議長選舉賄選案，昨天再次約談先前已獲交保的邱莉莉及林志展，檢方今天凌晨訊後，邱、林分別以新台幣150萬元及120萬元交保，這也是2人二度交保，今年1月3日南檢訊後首度交保金額分別是50萬元及20萬元。

民進黨中評會今天開會討論此案，決議邱莉莉、林志展停權3年，待司法調查後再行處置；這是民進黨除名外的最重處分。（編輯：郭諭儒）1120207

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邱莉莉
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