邱莉莉林志展涉賄停權3年 民進黨：除名與否靜待司法

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北7日電）台南市議長邱莉莉及副議長林志展涉及賄選案，民進黨中評會今天決議從重處分，停權3年；中評會主委賴瑞隆表示，將來是否除名，將靜待司法有更清楚的證據或決定出爐，中評會也會立即另行處理。

民進黨1日召開中執會，建請將台南市正副議長都停權移送中評會，靜待司法調查，如果司法判決沒有問題，就恢復權利。民進黨中評會今天開會討論後做出裁決，這也是賴清德就任民進黨主席後，第一個開鍘的黨紀案。

賴瑞隆表示，今天中評會開會處理台南正副議長選舉爭議案件，11位中評委有9位出席2位請假。

他說，檢調在1月3日大動作搜索，並且傳喚邱莉莉、林志展分別以50萬、20萬交保候傳，2月7日再次傳喚偵訊，分別以150萬、120萬交保，嚴重影響到民進黨的聲譽，邱莉莉與林志展也在1月9日自請停權處分，靜候司法調查，1月11日到中央黨部廉政委員會說明，今天再次提出書面聲明，接受停權的處分。

他表示，為了維護民進黨的聲譽與符合人民的期待，中評會援引黨章第29條規定，經過1個小時的討論之後，與會委員經過討論採取共識決，決議對邱莉莉、林志展予以從重處分、停權3年，也是目前停權年限最高的處分，邱莉莉與林志展接受這項處分，但也期待未來司法還兩人清白，能夠回復兩人名譽。

賴瑞隆指出，這項決議主要以維護民進黨名譽與回應人民期待出發，民進黨從重而明快的決議，重拾人民對民進黨的信心。

他說明，會中也有中評會對於邱、林兩人第二次約談後以更高金額交保建議除名，但經過討論後，除名必須依據更清楚的法律事實，目前為止，司法掌握最清楚，因此經過討論後認為停權3年是最重的處分，至於將來是否除名，他表示，如果司法有更清楚的證據或決定出爐，民進黨中評會也會立即做處理。

他也強調，這起案件是社會高度關注案件，司法也會很明快處理，將會依照司法處理結果再做另外的處分。

被問到若買票事實確定是不是立即除名，賴瑞隆表示，靜待司法調查。（編輯：翟思嘉）1120207