男子駕車從阿里山公路衝落169線道 送醫不治

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嘉義縣阿里山鄉2日晚間發生車禍，林姓男子駕駛轎車從阿里山公路（台18線）衝落約30公尺深邊坡，車輛翻覆在169縣道22.1公里處，林男被拋出車外，當場失去生命跡象，緊急送醫仍宣告不治。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月3日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）嘉縣阿里山鄉昨天晚間發生離奇車禍，林姓男子駕駛轎車從阿里山公路（台18線）下山至樂野時，卻衝落約30公尺深的邊坡，翻覆在169縣道上，送醫不治，肇事原因調查中。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息，昨晚9時33分獲報一輛自小客翻覆在阿里山鄉樂野村達邦公路（169線道）22公里處，立即派遣奮起湖分隊前往處理。

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消防局說，搜救人員抵達，發現41歲自小客駕駛林男倒臥在事故地點路旁，已無呼吸心跳，送往石棹醫療站急救，現場未發現有其他傷者。

警方告訴中央社記者，調查後發現林男原本是在阿里山公路上開車往山下方向行駛，於阿里山公路63.1公里轉彎處，不知何故偏向對向車道，衝落約30公尺深的邊坡，車子翻覆在達邦公路22.1公里處，林男被拋出車外，當場失去生命跡象，緊急送醫仍宣告不治，肇事原因調查中。（編輯：郭諭儒）1120303