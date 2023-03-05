更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希經典賽熱身賽飆165公里 追平大谷翔平紀錄
運動

佐佐木朗希經典賽熱身賽飆165公里 追平大谷翔平紀錄

一週大事／美眾院中國委員會聽證會、希臘火車對撞、南部抗旱...
生活

一週大事／美眾院中國委員會聽證會、希臘火車對撞、南部抗旱...

特派觀察／疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」
兩岸

特派觀察／疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」

拜登罹基底細胞癌 醫：3職業高風險須做好防曬
生活

拜登罹基底細胞癌 醫：3職業高風險須做好防曬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
首頁 / 社會

二重疏洪道機車群飆 男自摔被警車撞及送醫

2023/3/5 13:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北5日電）二重疏洪道今天凌晨出現一群機車騎士飆速行駛，警車見狀鳴笛攔查。20歲陳姓騎士疑失控自摔，遭閃避不及的警車撞及後送醫，經急救生命徵象轉趨穩定，警方後續將釐清肇事責任。

新北市政府警察局蘆洲分局說明，今天清晨1時許，楊姓及許姓警員駕駛警用巡邏車，在五股區疏洪一路與疏洪六路執行巡邏兼防飆勤務，一群機車騎士拆除消音器並飆速通過警方防制點。

警方表示，為維護用路人安全，警車啟動警報器及警鳴器實施攔查，但這群機車騎士一路違規跨越雙黃線、闖紅燈、競速。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方表示，攔查過程部分機車陸續減速，但仍有3部機車加速逃逸，其中20歲的陳姓騎士疑未與同行機車保持安全距離自摔，警車雖保持適當距離，煞車閃避時自撞護欄後仍撞到陳男。

警方表示，陳男顱內出血、髖骨骨折、雙腳開放性骨折，全身多處挫傷，經轉院到林口長庚醫院急救，目前生命跡象穩定。由於陳男自摔地點在三重分局轄區，後續將由三重警方釐清肇事責任。（編輯：蕭博文）1120305

#蘆洲警分局
#三重分局
#林口長庚醫院
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族