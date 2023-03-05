二重疏洪道機車群飆 男自摔被警車撞及送醫

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（中央社記者王鴻國新北5日電）二重疏洪道今天凌晨出現一群機車騎士飆速行駛，警車見狀鳴笛攔查。20歲陳姓騎士疑失控自摔，遭閃避不及的警車撞及後送醫，經急救生命徵象轉趨穩定，警方後續將釐清肇事責任。

新北市政府警察局蘆洲分局說明，今天清晨1時許，楊姓及許姓警員駕駛警用巡邏車，在五股區疏洪一路與疏洪六路執行巡邏兼防飆勤務，一群機車騎士拆除消音器並飆速通過警方防制點。

警方表示，為維護用路人安全，警車啟動警報器及警鳴器實施攔查，但這群機車騎士一路違規跨越雙黃線、闖紅燈、競速。

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警方表示，攔查過程部分機車陸續減速，但仍有3部機車加速逃逸，其中20歲的陳姓騎士疑未與同行機車保持安全距離自摔，警車雖保持適當距離，煞車閃避時自撞護欄後仍撞到陳男。

警方表示，陳男顱內出血、髖骨骨折、雙腳開放性骨折，全身多處挫傷，經轉院到林口長庚醫院急救，目前生命跡象穩定。由於陳男自摔地點在三重分局轄區，後續將由三重警方釐清肇事責任。（編輯：蕭博文）1120305