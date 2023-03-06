臉書出現隨機殺人恐嚇文 桃園捷運警察巡檢一週

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有民眾在臉書發文「6日將在桃機及松機連環隨機殺人」，桃園市警局不敢輕忽，已調派警力支援桃園捷運警察隊進行為期一週的強力巡檢。（桃園捷運警察隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月6日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場6日電）有民眾在臉書發文「6日將在桃機及松機連環隨機殺人」，經航警局追查貼文來源為境外IP，桃園市警局不敢輕忽，已調派警力支援桃園捷運警察隊進行為期一週的強力巡檢。

航空警察局刑事警察大隊今天表示，航警局昨晚10時許接獲報案指出，臉書（Facebook）名稱為「邵維省」的用戶在網路散播恐嚇機場言論，聲稱6日將在桃園機場連環隨機殺人，並在臉書同步直播，經追查貼文來源為境外IP，已通報各航站提高見警率及強化防範作為。

桃園捷運警察隊下午發布新聞稿表示，桃園市政府警察局長吳坤旭獲報後，立即指示保安警察大隊霹靂小組、刑大科偵隊及鑑識中心等警力支援捷運警察隊，由捷運警察隊員警搭配專業警力，以綿密巡邏方式巡視機場捷運站體月台層、穿堂層、售票處。

桃園捷警隊指出，警方將針對行跡可疑人士盤查，嚴防危安事件發生，另外由刑大科偵隊及鑑識中心人員運用無線電波偵測器及金屬探測器，在機捷各站體內易藏匿爆裂物的可疑處所，在每天不同時段進行安全檢測。

除了加強編排巡邏，捷運警察隊也呼籲民眾，搭車時應提高警覺，列車上若發現任何異常狀況，可按壓對講機通知司機員或行控中心，車站內則可告知警察或站務人員，以利了解情況並迅速派員到場處理，維護民眾生命財產安全。（編輯：卞金峰）1120306