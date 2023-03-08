抽毒菸駕車紅線違停 台南3男遭逮送辦

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台南3名男子8日駕車返家時，紅線違規停車影響後方上班車輛通行，又在車中吸食毒菸，當場被警方攔查，且搜出K他命及毒品咖啡包，依法送辦。（台南市警提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月8日

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南3名男子在KTV徹夜歡唱，今天清晨駕車返家時，紅線違規停車影響後方上班車輛通行，卻又在車中吸食毒菸，當場被警方攔查，且搜出K他命及毒品咖啡包，依法送辦。

台南市警局第二分局警員告訴中央社記者，21歲吳姓及李姓、23歲吳姓等3名男子，今天清晨7時許駕車在台南市中西區民生路違規紅線停車時，在車中聊天吸菸，卻滿身毒味，當場遭攔查。

警方指出，其中，李男受檢拿出身上物品後，員警拍搜發現褲子暗袋鼓起可疑東西，李男雖否認，但仍被搜出2包K他命及5包毒品咖啡包，車上3男尿液都出現毒品反應。

警方調查，李男等3人在台南市區KTV徹夜歡唱，清晨準備開車返回永康區住處，因紅線違停影響後方上班車輛通行，才被警方盤檢。警方訊後依毒品罪嫌送辦。（編輯：卞金峰）1120308