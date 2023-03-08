六四藝術品恥辱柱遭噴漆案 3人判刑3至4月

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展於中正紀念堂民主大道上的恥辱柱於去年6月12日上午8時55分左右遭到噴漆破壞，這是六四33週年系列活動展品之一，黑漆污漬明顯。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉世怡台北8日電）台北市中正紀念堂民主大道前的六四33週年跨境藝術展作品「恥辱柱」去年遭人噴漆破壞，北檢起訴噴漆的李男等3人。北院依毀損罪各判3人3月至4月不等徒刑，得易科罰金。

全案緣於，華人民主書院透過公眾集資重建的恥辱柱，於去年6月4日起展於中正紀念堂民主大道，於同年6月12日上午8時55分左右遭噴漆破壞。

警方調閱監視器查獲19歲的李男涉案，他供稱因生計和經濟受疫情影響，才洩憤潑漆。檢警後續查出另有陳姓及黃姓共犯，北檢將李男等3人依毀損等罪起訴。

檢方指出，陳男平時與中華統一促進黨的成員互動密切，見華人民主書院協會在中正紀念堂主辦藝術展，因而心生不滿，與李男、黃男合謀計畫毀損。

去年6月12日清晨5時許，由陳男出資新台幣1萬元為酬勞，黃男負責安排路線，李男先購買黑色噴漆1瓶，於當天上午8時許抵達中正紀念堂。

起訴指出，李男徒步走向民主大道廣場，持黑色噴漆，朝華人民主書院協會秘書長黃曼婷籌劃放置該處的展覽品「恥辱柱」噴灑。

台北地方法院日前審理後認為，3人破壞的藝術品價值高達75萬元，且本案事涉政治及意識型態等因素，導致被害人無法與被告3人和解，考量3人坦承犯行的犯後態度等，判陳男4月徒刑、李男及黃男各為3月徒刑，均可易科罰金。可上訴。（編輯：蕭博文）1120308