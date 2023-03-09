精進大量傷病患檢傷分類 北市消率先系統操作演練

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台北市消防局結合消防署開發「大量傷病患救護管理系統」及全國版電子傷票方式，並進行演練、操作，9日宣布每月首個週五訂為Trauma Day，救護員在演練時透過手機即可上傳傷病患資訊及救護車送醫情形。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月9日

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）為使救護人員精進大量傷病患檢傷分類及後送醫院救治流程，台北市消防局今天說，每月首週五訂為「Trauma Day」，救護員透過手機即可上傳傷病患資訊及救護車送醫情形。

消防局今天發布新聞稿表示，有鑒於南韓梨泰院人群推擠及八仙塵爆等重大災害事件，率全國之先結合消防署開發「大量傷病患救護管理系統」及全國版電子傷票方式，並進行演練、操作，以利未來遇重大災害時能配合跨縣市支援、整合及協同處理，在最短時間內讓傷者依其檢傷分類程度適時適地就醫。

「Trauma Day （創傷日）演練開始 ！」消防局說，每個月第一週的星期五訂為「Trauma Day」，當天上午9時至11時會辦理大量傷病患的平時演練，讓救護人員因應各種災害事件發生可能造成大量人命傷亡，精進相關模式案件流程，能在現場迅速將傷患檢傷分類及後送醫院救治。

演練期間，轄內45個分隊救護車及救護人員若接獲創傷救護案件，除依照一般流程給予傷患進行急救處置外，另將依循大量傷病患處置的START檢傷法（Simple Triage And Rapid Treatment），針對傷患狀況予以檢傷分級。

同時，透過「檢傷追蹤系統App」將患者的基本資料、檢傷分級、外觀特徵等資訊，登錄於大量傷病患資訊管理系統，讓救護人員熟悉系統操作，一旦發生重大災害，能立即且迅速完成檢傷及登錄。

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消防局指出，取名「Trauma Day」是參考世界創傷日（World Trauma Day）的名稱，除讓社會大眾重視創傷案件、了解緊急情況下拯救和保護生命的重要性外，也參考美國部分消防單位於每週挑選1天命名為「檢傷日」，於當天練習對每名創傷患者進行分類與標記。

參考上述精神，消防局說，演練過程中救護人員將實際運用大量傷病患檢傷分類方式和流程，進行傷病患資訊登錄作業，救護人員透過手機即可上傳傷病患資訊及救護車送醫情形，有利於實際大量傷病患事件發生時的資訊即時更新及整合。（編輯：張銘坤）1120309