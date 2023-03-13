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南庄苗21線神仙谷路段巨石掉落 砸護欄、無傷亡

2023/3/13 17:46（3/13 19:21 更新）
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苗栗南庄苗21線14.3公里、近神仙谷路段13日下午有巨石崩落，雖未造成人車受傷，但有安全疑慮，警方已在現場設置交通錐警戒。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月13日
苗栗南庄苗21線14.3公里、近神仙谷路段13日下午有巨石崩落，雖未造成人車受傷，但有安全疑慮，警方已在現場設置交通錐警戒。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月13日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗南庄苗21線14.3公里、近神仙谷路段，今天下午突然有巨石崩落，雖未造成人車受傷，但有安全疑慮，警方已在現場設置交通錐警戒，並呼籲車輛行經該路段務必小心通行。

南庄鄉東河村苗21線是通往知名景點神仙谷及鹿場部落主要聯外道路。東河村長風木基表示，下午3時20分許，苗21線14.3公里處有巨大落石自山壁崩落，其中最大一塊比人還高的巨石，直接滾落砸毀路旁護欄，所幸沒有造成人車傷亡。

苗栗縣警察局頭份分局指出，該路段每逢大雨經常發生落石坍方，造成交通受阻，今天並未下雨，卻突然有巨石崩落，影響行車安全，由陸家派出所所長高耀芳前往設置交通錐等警戒，並通報南庄鄉公所派員處理。

警方提醒，目前該道路多有落石，用路人行經該路段請提高警覺小心通行，以確保人車安全。（編輯：李錫璋）1120313

#神仙谷
#風木基
#高耀芳
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