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柬埔寨總理遭詐IP在台 刑事局：已索資追查

2023/3/14 10:56
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（中央社記者黃麗芸台北14日電）媒體報導，柬埔寨總理洪森自曝收到詐騙簡訊，經查歹徒是使用寮國電話號碼，但人在台灣。對此，刑事局今天說，詐團常用IP跳板方式犯案，歹徒不一定在台，將洽柬國索資追查。

自由時報報導指出，根據「柬中時報」報導，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）12日深夜自曝收到一封詐騙簡訊，對方冒用柬國知名企業家照片在通訊軟體Telegram設假帳號，並用英語要求他匯款，經派人調查發現歹徒是使用寮國電話號碼，但人在台灣。

對此，刑事局國際科長李泱輯今天告訴中央社記者，不法分子犯罪IP位址常使用跳板方式躲避警方追查，此案歹徒人並不一定是在台灣。

李泱輯表示，警政署駐越南聯絡官今天已洽柬埔寨警察總署受理報案中心及國際刑警組織金邊中央局，請他們提供資料給台灣警方追查。

刑事局也透過新聞稿說明，近來智慧型手機結合各類通訊軟體的便利性，反成詐騙集團所使用工具，他們使用各種通訊軟體結交朋友或冒充親友，招攬投資並進行詐騙事件層出不窮，且各類通訊軟體開發公司遍及各國，增加警方調閱、查資困難度，需透過國際執法機關間相互合作，才能獲取相關資訊。

詐騙者的IP位址有可能是實體或租用VPN（虛擬私人網路）或是第三地歹徒盜用台灣IP作為跳板方式犯案，刑事局說，若歹徒IP在台灣境內，警方可即時查明並追查，各國、各地執法機關可隨時通報刑事局合作打擊犯罪。

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刑事局表示，台灣不會是詐騙不法分子的天堂，警政署有能力和信心打擊網路詐騙犯罪，但也需要全球各執法機關共同合作，才能揪出不法之徒。

由於Telegram近來屢傳有用戶受騙「傳送截圖」導致帳號遭惡意人士盜取的案件，刑事局提醒，若有Telegram軟體內的好友要求截圖，極有可能是好友帳號已被盜取，歹徒假冒好友方式試圖竊取民眾個人帳號資料，再向群組內的親友進行詐騙，建議民眾可親自回撥好友通軟體求證，以免遭詐騙。（編輯：方沛清）1120314

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