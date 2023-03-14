男遭槍擊刺死對方 最高院認正當防衛判無罪確定

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）黃姓男子與李姓友人起口角遭李男開槍射傷，黃男持刀反擊殺死李男。一、二審判決黃男有罪，更一審認為黃男符合正當防衛改判無罪。最高法院日前駁回檢方上訴，黃男無罪確定。

檢警調查，民國105年7月30日晚間9時許，黃男與李男在台南市安平區某釣具店起口角，李男先行離開後持改造手槍返回現場，並開槍擊中黃男手臂；黃男隨手抽取桌下的魚刀反擊，刺中李男右胸口、右腹部共4刀，李男經送醫後傷重不治。

案發後，黃男供稱，他與李男沒有私人恩怨，因李男拿槍對著他的頭，又持槍托毆打他、並開槍射傷他，情急之下為了防衛才拿魚刀刺向李男，他也在現場要求其他人打電話報警及送醫。

案經台南地檢署依殺人罪提起公訴。一審的台南地方法院判決指出，黃男行為雖構成正當防衛，但防衛過當，導致李男因創傷性休克及多重器官衰竭而死亡，且未與李男的家屬達成和解，審酌黃男非主動挑起事端，且事後盡力救助李男，改依傷害致人於死罪判刑1年4月。

黃男、檢方上訴，二審由台南高分院審理，二審改以殺人罪判刑黃男1年8月。黃男、檢方再上訴，最高法院撤銷判決，發回台南高分院審理。

更一審認為，李男持槍擊中黃男，且未因此停止射擊，具高危險性，恐發生難以挽回的後果，已是侵害黃男生命的不法行為。黃男面臨生命權侵害，得實施正當防衛行為，且未逾越必要性、相當性，欠缺違法性而不罰，判決無罪。

對此，檢方提起上訴。最高法院認為更一審判決無違誤，日前駁回檢方上訴，判決黃男無罪，全案確定。（編輯：戴光育）1120314