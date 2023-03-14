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首頁 / 社會

新北警與餐廳合作 防黑幫辦大型餐會造勢串連

2023/3/14 14:48
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（中央社記者高華謙新北14日電）新北市長侯友宜今天表示，新北市政府警察局各分局務必與餐廳業者合作，防止黑幫辦大型餐會造勢串連。

海山分局告訴中央社記者，上週陸續拜訪轄內5家大型飲宴餐廳，由偵查隊長與業者溝通說明，並建立聯繫窗口，協請務必共同承擔社會責任，配合警方執法。

一間新北板橋區餐廳業者表示，只要訂位時事先知道是黑幫就拒接，但如果對方到場後才發現是黑幫，就通知警方到場協助維安。

不過，另一間餐廳業者說，一般而言，餐廳業者對顧客都歡迎，也願配合政府政策，現已要求櫃台人員接受訂位時要請顧客具名，如果事先知道是黑幫大型聚會就婉拒，但如果只是幾人吃飯、聊天，業者也不會干涉。

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侯友宜上午主持「警政工作會報」時說，不法分子經營場所或易滋事的地方，將運用優勢警力，以區塊封鎖方式臨檢、攔查等，加強查緝不法，並運用第3方警政措施，動員市府各局處力量協助斬斷幫派經濟命脈，貫徹「幫派零容忍」堅定立場。

警察局表示，從去年起新北共掃蕩81起黑幫相關滋事案件，緝獲472名幫派成員到案，對不法幫派活動一律採強力取締、絕不寬貸強勢態度，持續整合轄區地方檢察署及市府團隊力量，掃蕩組織犯罪源頭。（編輯：李明宗）1120314

#侯友宜
#新北市
#新北市政府警察局
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