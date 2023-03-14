台中無照保母聯手丈夫毆打3歲女童成傷 遭警送辦

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市無照曾姓保母疑因不滿受托的3歲女童頑皮玩耍，涉嫌與丈夫毆打女童，造成女童身上多處瘀傷，經幼兒園發現送醫檢查，女童父母得知提傷害告訴，警方已將曾女與其丈夫送辦。

台中市警察局太平分局今天告訴中央社記者，1名3歲女童的父母因工作緣故，於今年3月起將女童送托38歲曾姓保母24小時全日照顧，女童父母平時一有空檔就會去關心女童生活起居。

13日上午女童由保母送至幼兒園時，園方教師發現女童頭部及手腳多處瘀傷，立即通知消防局派遣救護車，將女童送往太平區長安醫院檢查，經院方檢查後立即通知警方處理。

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警方查出，全案疑因女童頑皮玩耍，曾女便與44歲的丈夫利用橫條、抓耙子等物品毆打女童，造成女童身上多處瘀傷，女童父母得知後，對曾女與其丈夫提出傷害罪及違反兒童及少年福利與權益保障法等告訴，全案已移送台中地檢署偵辦。

台中市政府社會局透過文字稿表示，女童現由父母接回照顧，女童家屬已提出告訴。曾姓夫妻坦承對孩童施暴，涉及違反兒少權法第49條；且曾女沒有向社會局登記，沒有取得居家式托育服務登記證書，為違法收托，社會局將依兒少權法開罰。（編輯：卞金峰）1120314