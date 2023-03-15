蘆洲角頭母喪公祭 警方動員盤查防黑幫滋事

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（中央社記者王鴻國新北15日電）蘆洲分局表示，郭姓地方角頭母喪，今天辦理公祭，初估有上千人到場致意，為嚴防黑幫滋事，新北警方動員逾200警力到場嚴格盤查，並由蘆洲分局長林詮峰坐鎮指揮。

蘆洲分局指出，郭姓角頭的母親告別式會場設立在五股區水漾路越堤道前，接獲情資，恐有上千人到場致意，因此，警方一早就動員於沿線路段設立攔檢站，霹靂小組荷槍實彈戒備，進行人車管制，禁止幫派動員少年參加或攜帶幫派組織標誌進場。

警方表示，除搭配警犬隊進行人車盤查，還動用警用無人機隊進行空中約制、蒐證，將現場畫面回傳指揮所分析研判，以優勢警力嚴防黑幫藉機滋事，維持現場及周遭重要路口交通、治安秩序。

蘆洲分局長林詮峰接受媒體聯訪表示，今天動員三重、新莊、淡水分局及刑警大隊、保安大隊、少年隊及警犬隊等警力共210人。

他表示，除事前要求喪家貫徹三不原則「不動員、不串聯、不以幫派名義參加」，並對到場致意民眾逐一盤查，對任何違反法滋事行為將從嚴究辦，絕對不容許黑幫藉機滋事，展現警方維護公權力及維護地方治安的決心。（編輯：方沛清）1120315