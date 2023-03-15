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雲林議長涉賄交保檢抗告 地院晚重開羈押庭

2023/3/15 20:39
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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林縣議長沈宗隆等人涉賄案，雲林地院裁定達德集團前執行長潘正綱收押、沈宗隆等人交保。雲檢不服提起抗告、台南高分院今天發回更裁、雲林地院晚間開庭重審。

雲林地方法院表示，已通知沈宗隆、鍾慶郎和辯護律師，今晚9時30分召開羈押庭．採合議庭方式審理，重新審查沈宗隆等2人羈押必要性。

雲林地檢署強調，沈宗隆、鍾慶郎有串證、滅證和逃亡之虞，且違反貪污治罪條例嫌疑重大，有羈押必要。承辦檢察官蕭仕庸、施家榮和蔡少勳將親自蒞庭。

台灣高等法院台南分院裁定認為，沈宗隆、鍾慶郎雖否認犯行，但依原審所認諸情，已堪認涉犯檢察官所指不違背職務收受賄賂罪，以及鍾慶郎併涉犯商業會計法的明知為不實事項而填製會計憑證罪、一般洗錢罪等罪嫌，確屬重大。認定檢察官提起抗告，非無理由，因此撤銷雲林地院原裁定，發回更裁。

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雲林地檢署偵辦綠能弊案，達德集團在雲林縣設立風機發電，尋求沈宗隆及縣議員王又民、許留賓、黃文祥等人支持，協助達德集團向雲林縣政府取得相關公文，以工程款夾帶賄款方式，透過下包廠商、白手套，交付逾新台幣2600萬元款項。

雲檢9日傳喚相關人等，認為沈宗隆等6人有串供之虞，向雲林地院聲請羈押；雲林地院10日裁定，沈宗隆等5人以6萬元至200萬元不等金額交保，僅潘正綱收押。（編輯：孫承武）1120315

#沈宗隆
#鍾慶郎
#雲林地院
沈宗隆
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