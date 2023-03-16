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高雄女子遭砍數刀命危送醫 同居男友涉案被逮

2023/3/16 10:41（3/16 11:31 更新）
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高雄市夏姓女子16日上午在三民區鼎力路某魚販攤前遭砍數刀，她當場失去呼吸心跳送醫，路人發現及時報警，警方調派快打部隊到場壓制邱姓同居男友。（高市三民二警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月16日
高雄市夏姓女子16日上午在三民區鼎力路某魚販攤前遭砍數刀，她當場失去呼吸心跳送醫，路人發現及時報警，警方調派快打部隊到場壓制邱姓同居男友。（高市三民二警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月16日
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（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄市夏姓女子今天上午在某魚販攤前遭砍數刀，當場失去呼吸心跳送醫，路人發現後報警逮捕涉案的邱姓同居男友。警方初判肇因疑為感情糾紛起口角，正釐清案情中。

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高雄市政府警察局三民二分局向中央社記者表示，51歲夏女上午9時許前往55歲同居邱姓男友在高市鼎力路經營的魚販攤，雙方疑因感情糾紛產生口角衝突，結果夏女遭對方持刀砍傷。救護人員到場時夏女已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），送往高雄榮民總醫院急救中。

警方初步調查，邱男與夏女為男女朋友關係，雙方疑因口角進而發生肢體衝突，路人發現及時報警，警方調派快打部隊到場壓制邱男，全案朝刑法殺人未遂罪偵辦中。（編輯：戴光育）1120316

#高雄市
#高雄榮民總醫院
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