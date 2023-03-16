花蓮惡狼夜挑落單女子劫色 警憑1隻拖鞋逮人送辦

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花蓮有性侵前科的江姓男子，日前在台鐵新城火車站附近見有女子落單，強行將女子拉進草叢意圖性侵及搶奪財物；警方根據現場疑似留下涉案人的拖鞋及吸食強力膠的塑膠袋等證物，逮捕江男送辦。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年3月16日

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮有性侵前科的江姓男子，日前在台鐵新城火車站附近見有女子落單，強行將女子拉進草叢意圖性侵及搶奪財物，女子奮力逃脫後報案；警方根據現場1隻拖鞋等證物逮捕江男送辦，昨天聲押獲准。

花蓮新城警分局13日晚間接獲一名女遊客報案，晚間9時許沿花6線人行道徒步走到火車站搭車，突遭男子強行拉進草叢，對她上下其手、搶奪隨身包，女子奮力抵抗、大叫求救，男子落荒而逃。

警方獲報展開調查，現場疑似留下涉案人的1隻拖鞋及吸食強力膠的塑膠袋，且被害女子外套上留有犯嫌血跡，經訪查轄內超市發現13日下午4時許有男子購買強力膠，對比此男行車軌跡及身分，認為轄內列管人口江姓男子涉有重嫌。

新城警分局指出，50歲江男因性侵前科，為轄內列管定期查訪對象，除了每月定期查訪，每半年也要主動到分局報到，根據現場遺留的1隻拖鞋，與江男半年前到分局報到時相同。

警方14日下午1時許持檢察官核發拘票，在吉安鄉一處工地將江男查獲到案，江男矢口否認，因刑事局在受害女子外套血跡檢出江男DNA，江男無從抵賴。全案依妨害性自主、強盜未遂案移送花蓮地方檢察署偵辦，檢方聲押獲准。

新城警分局提醒，民眾夜間外出務必注意人身安全，儘量結伴同行，以保障自身生命、身體、財產安全。（編輯：陳仁華）1120316