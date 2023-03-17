台中警破毒咖啡包分裝場 查扣逾千包成品半成品

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台中市第三警分局員警日前執行網路巡邏時，察覺有人販賣毒品咖啡包，經布線查緝，查獲毒品咖啡包的分裝場，起獲大批毒品咖啡包等贓證物。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月17日

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市第三警分局日前執行網路巡邏，發現有人販賣毒品咖啡包，佈線監控，先查獲魏姓男子及毒咖啡包，再向上溯源，破獲毒咖啡分裝場及製毒的蘇男，查扣1600包成品、半成品。

台中市第三警分局今天發布新聞稿指出，正義派出所日前執行網路巡邏時，察覺有人販賣毒品咖啡包，經佈線監控，14日下午查獲涉嫌販賣的魏姓男子及毒品咖啡包15包。

警方見機不可失，立刻報請台中地檢署指揮，向上溯源偵辦，不到4小時在北屯區查獲上游製毒的蘇姓男子，查扣380包毒品咖啡包成品、1220包尚待封口的咖啡包半成品共計1600包，此外尚有封口機、果汁粉及近0.5公斤的毒品咖啡包原料。

警方將魏男、蘇男依毒品危害防制條例送辦。警方表示，及時攔截毒品咖啡包流入市面，避免毒品戕害民眾健康。（編輯：郭諭儒）1120317