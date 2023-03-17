社團年資處理條例合憲 救國團：大法官以今非古

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（中央社記者陳至中台北17日電）憲法法庭今天宣判，社團年資處理條例「合憲」。救國團表達遺憾，認為大法官的判決是「以今非古的轉型正義」，仍主張救國團隸屬於國防部期間，人員執行的是行政任務，年資理應可併計。

公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例（社團年資處理條例）於民國106年5月10日公布施行，追討救國團等社團年資併入公職年資溢領的退離給予。前監察委員黃肇珩、救國團等陸續提起行政訴訟，部分法官認為有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭今天做出112年憲判字第3號判決，認定社團年資處理條例「合憲」。

救國團今天稍晚發出新聞稿，對憲法法庭判決表達遺憾。救國團指出，行政院曾頒布訓令將救國團隸屬於國防部，這段期間救國團內部各級幹部的軍事編階、團務委員，都由國防部制定和聘任。另外，考試院於民國44年辦理的特種考試，也分發了60名及格人員到救國團任職。

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新聞稿指出，這段期間救國團的目標為從事社會服務、協助文化宣傳、推行政令、發動勞軍、從軍及總動員運動，而主要工作是實施學校軍訓、青年戰鬥訓練等業務，都屬行政任務，年資理應可以併計。

救國團解釋，當時會有年資併計的方式，政府可藉此節省新人訓練成本；另一方面，公職人員轉到救國團，退休金也是由救國團支付。救國團沒有得利，卻得負擔連帶責任；且社團年資處理條例追償期近70年，比死刑追溯期更長，顯不符轉型正義「和解共生」的目的，徒然製造社會對立與仇恨。（編輯：陳政偉）1120317