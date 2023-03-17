社團年資處理條例合憲 17名前政務官溢領3404萬已返還

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社團年資處理條例生效後，部分機關聲請釋憲，憲法法庭17日判決合憲。包含前台中市長胡志強（圖）在內共17名政務人員，溢領退離給與金額共計逾3千萬元，均已返還完畢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）社團年資處理條例生效後，部分機關認有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭今天判決合憲，包含前台中市長胡志強在內共17名政務人員，溢領退離給與金額共計3404萬多元，均已返還完畢。

司法院新聞稿指出，針對政務人員溢領與執行情形，依銓敘部統計資料顯示，至去年12月31日止，共計17名曾任職於中央機關的政務人員溢領退離給與，金額共計新台幣3404萬6569元，均已由政務人員或其所屬社團返還完畢。

全案緣於，公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例（社團年資處理條例），外界俗稱「黨職併公職條例」於民國106年5月10日公布施行；條例第5條規定，溢領退離給與者，應自條例施行後1年內，令領受人或其經採認的社團專職年資所屬社團返還。

最高行政法院大法庭110年10月間做出統一見解並裁定，社團年資處理條例第7條是在排除現行法律有關權利行使期間的規定，與條例第4條、第5條的定性無涉，無從據以作為認定規定1年為消滅時效的依據。

前台中市長胡志強遭考試院銓敘部以「黨職併公職條例」第5條規定，於107年5月11日做出原處分，請胡志強於同年8月10日前，繳還已支領社團專職人員年資退離給與163萬多元，胡志強不服向台北高等行政法院提訟。

一審北高行、二審最高行均認為，胡志強為外交部退職政務人員，後來受聘擔任國立中山大學副教授，又借調至世盟及亞盟服務，以大法庭統一見解，審酌本件銓敘部仍有權追償，原處分無誤，去年判決胡敗訴確定。

另一方面，前考試院副院長關中、前僑委會委員焦仁和，被銓敘部分別追討溢領退休金351萬多元、220萬多元，關、焦2人先繳款再興訟求返還。

一審北高行認為，因請求權時效為1年，銓敘部須在107年5月11日前合法送達書面處分書給關中及焦仁和，但銓敘部遲至107年5月17日送達給關中、107年5月21日送達給焦仁和，公法上請求權時效已消滅，判決銓敘部敗訴。

案經銓敘部上訴，二審由最高行審理。二審合議庭考量，大法庭裁定，社團年資處理條例提到1年期間，是訓示規定，並非消滅時效，政府仍有權追繳溢領退休金等，認定原判決有違誤，去年將原判決廢棄發回更審。（編輯：張銘坤）1120317