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黨產會認定中投、欣裕台為附隨組織 國民黨敗訴確定

2023/3/9 18:09（3/9 20:29 更新）
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黨產會認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，國民黨不服興訟敗訴確定。圖為位於台北市八德路的國民黨中央黨部。（中央社檔案照片）
黨產會認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，國民黨不服興訟敗訴確定。圖為位於台北市八德路的國民黨中央黨部。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡、劉冠廷台北9日電）黨產會於民國105年間，認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，國民黨等不服興訟。一審認定，國民黨有實質控制中投、欣裕台，判國民黨等敗訴，經上訴，二審今天駁回上訴而確定。

國民黨表示，待收到判決書後會進一步研究，一定據理力爭。

全案緣於，黨產會於民國105年11月2日作出黨產會成立以來第1個行政處分，認定中投、欣裕台為中國國民黨的附隨組織。中投、欣裕台及國民黨不服這項處分，提起行政訴訟，請求撤銷處分，案件由台北高等行政法院審理。

北高行審案合議庭在107年6月間認為黨產條例第2條等條文，有違反憲法之虞，裁定停審並向司法院大法官聲請釋憲。大法官於109年8月底做出釋字第793號解釋，宣告受理解釋的黨產條例條文合憲，此件原因案件再度開庭續行審理。

北高行判決理由指出，國民黨持有中投及欣裕台公司全部股權，換言之，中投及欣裕台公司為國民黨所組織的股份有限公司，依公司法規定，該2公司之董、監事均由唯一股東即國民黨指派，且由董事會行使股東會的職權，綜理公司業務執行。

北高行表示，國民黨可單獨指派中投及欣裕台公司之董、監事，當然具有對其人事、財務或業務經營的實質控制力，以及要以何種方式管理、經營公司，也有自主決定權。

北高行指出，國民黨於96年、99年間選擇以將股權辦理信託予受託人管理的方式經營管理中投及欣裕台公司，可見有實質控制2公司；國民黨中央行政管理委員會101年9月等函文，也可見國民黨確有指、改派中投及欣裕台公司股權之受託人及董事或監察人等事實。

北高行指出，行政院不當黨產處理委員會原處分作成前，信託契約已屆期而未再延展，信託財產（即中投及欣裕台公司股權）也均回歸國民黨名下。黨產會認定中投及欣裕台公司為國民黨之附隨組織，於法並無違誤。

北高行認為，國民黨、中投及欣裕台主張，黨產會未就事實上國民黨是否實質控制中投及欣裕台公司的人事、財務或業務經營依法取證調查，原處分違法等語，合議庭無法採信，判決國民黨、中投及欣裕台敗訴。

國民黨、中投及欣裕台不服，提起上訴，二審由最高行政法院審理，今天駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1120309

#中投及欣裕台公司
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#北高行
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