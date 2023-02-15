中廣董監變更有條件通過 若違黨政軍條款將廢止許可

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（中央社記者蘇思云台北15日電）NCC今天有條件通過中國廣播公司的董監變更案，董事長由趙少康續任，人選不變。NCC表示，這次也保留許可廢止權，如果違反黨政軍條款，將會廢止董監許可資格。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天決議附加附款許可中國廣播公司提出的第46屆董事長、董事及監察人申請案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，根據廣播電視法第五條之1規定，政府、政黨、政黨黨務工作人員及選任公職人員不得擔任廣播、電視事業的發起人、董事、監察人及經理人。

翁柏宗表示，審查過程中，針對2個情況保留許可廢止權，第一是審查擬任人員有沒有擔任廣播電視法及廣播電視法施行細則所定的政黨黨務工作人員等職務。

第二，目前三中案（國民黨過去遭檢舉賤賣旗下中影、中廣和中視的交易案）仍在司法訴訟中，若訴訟結果顯示部分股東身分取得有疑義，可能影響股東選任董監事的合法性，因此NCC審查過程也函請不當黨產處理委員會提供意見。

翁柏宗指出，NCC決議許可但也附加條款，不得違反廣播電視法第5條、第5條之1、廣播電視事業負責人管理規則第3條、公司法關於董事及監察人選任或政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例相關規定。

NCC官員解釋，董監變更案是2020年10月送件到NCC，不過因為中間函詢黨產會，花了一些時間，第46屆董監事任期到今年10月。

第46屆董監名單中，包含董事長是好聽公司指定代表人趙少康；其餘董事是好聽公司指定代表人邱蜜絲、廣播人公司指定代表人吳華潔、播音員公司指定代表人陳聖一、簡泰正、郭令立共5位；監察人是悅悅公司指定代表人張黛娜，整體董監名單跟第45屆相同。（編輯：林淑媛）1120215