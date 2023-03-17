檢察與軍事機關聯繫會議 關注軍紀維護及國安

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）法務部今天表示，檢察機關日前與軍事機關進行業務聯繫會議時，雙方就偵辦軍人涉法案件時，如何兼顧軍紀維護、部隊管理、國家安全等層面交換意見。

法務部今天發布新聞稿指出，軍事審判法修法後，自民國103年起軍事案件移由司法機關辦理。為促進檢察機關與軍事機關相互瞭解及業務交流，自107年起由國防部及高檢署輪流辦理「檢察機關與軍事機關業務聯繫會議」，今年由國防部主辦，並赴三軍聯訓基地觀摩「三軍聯合作戰訓練」。

最高檢察署檢察總長邢泰釗在會議中表示，偵辦國安案件需持續蒐證，嚴守偵查不公開原則，並加強各機關橫向協調與縱向整合，達成偵查與預防並重，依法為個案做妥適認定及處理，有效地維護國家安全。

法務部指出，應國防部邀請，與會者另赴三軍聯訓基地觀摩「三軍聯合作戰訓練」，在見識國軍實兵實彈操演後，更加體認國軍執行任務危險性、重要性以及維護軍紀營規、確保國家安全必要性，有助檢察機關受理軍法案件時能夠更加充分理解軍事環境特殊性及不同軍事需求，而依法為妥適認定及處理。

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另外，全台各地檢署檢察長也在「全國檢察長業務座談會」分別就打詐、掃黑、緝毒等重要刑事政策提出專題報告，法務部長蔡清祥於會議中指示，各檢察長應以身作則，以主動積極態度，拿出具體策進作為，並思考如何精進查緝。

法務部表示，最高檢察署在2月中旬召集高檢署、刑事局、調查局成立「掃黑行動聯繫平台」，制訂掃黑策略方向為「規（規劃）、盤（盤點）、列（列管）、調（調查）、宣（宣導）」，並規劃分波執行期程，列管盤點相關組織案件，務求有效查辦組織犯罪，共同維護社會治安。（編輯：戴光育）1120317