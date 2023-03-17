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首頁 / 社會

台中電子遊藝場遭開多槍 涉案男子遣返回台收押

2023/3/17 20:39
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中西屯區一家電子遊藝場去年底遭連轟多槍，槍手隨即投案，檢警懷疑程姓男子指使犯案，但案發前已出境，程男在泰國落網後，這個月遣返回台，檢方複訊後聲押獲准。

台中市西屯區一家知名電子遊藝場，去年底遭人持槍掃射後逃離，2小時後詹姓槍手到台南市白河警分局投案，並交付犯案用槍枝1把、子彈100發、防彈背心等贓證物。

台中警方南下將詹姓槍手帶回偵訊，詹姓男子供稱，在程姓男子臉書得知他遭欺負，為了替他出一口氣，所以才前往開槍，否認受人指使或教唆。

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警方調查，詹姓男子遭多個地檢署通緝，通緝期間四處躲藏打零工，經濟拮据，研判應是受人指使，不排除有背後指使者。警方追查，39歲程姓男子在案發前已經出境，曾在臉書張貼開槍貼文，多次在臉書出現恐嚇性字眼，檢警懷疑程男指使詹男犯案。

警方啟動與泰國的司法互助，泰國警方2月逮捕程男，帶回與國際科人員接觸，3月遣返回台，台中警方偵訊後，依照恐嚇罪嫌將程男送辦，檢方複訊後聲請羈押禁見獲准。後續釐清程男與電子遊藝場槍擊案的關聯。（編輯：謝雅竹）1120317

#台中電子遊藝場
#遣返
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