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調查班60期開學 蔡清祥期勉忠誠團結

2023/3/20 17:23（3/20 17:36 更新）
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法務部調查局20日舉行調查班第60期開學典禮，法務部長蔡清祥（圖）出席致詞，期勉學員結訓後能堅守調查局「忠誠、樸實、團結、進步」的核心價值，為國家社會貢獻己力、發揮所長。（調查局提供）中央社記者劉世怡傳真 112年3月20日
法務部調查局20日舉行調查班第60期開學典禮，法務部長蔡清祥（圖）出席致詞，期勉學員結訓後能堅守調查局「忠誠、樸實、團結、進步」的核心價值，為國家社會貢獻己力、發揮所長。（調查局提供）中央社記者劉世怡傳真 112年3月20日
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（中央社記者劉世怡台北20日電）法務部調查局今天舉行調查班第60期開學典禮，共136人受訓；法務部長蔡清祥致詞時期勉學員結訓後堅守「忠誠、樸實、團結、進步」的核心價值，為國家社會貢獻。

調查局發布新聞稿表示，開學典禮上午10時於幹部訓練所舉行，由蔡清祥主持，場面莊嚴隆重。

新聞稿指出，蔡清祥提出「立定志向，懷抱終身志業」、「發揮優勢，創造價值」、「充實專業，文武雙全」、「體察時勢，與時俱進」、「嚴格要求品操與紀律」等期許。

蔡清祥並期勉學員結訓後能堅守調查局「忠誠、樸實、團結、進步」的核心價值，為國家社會貢獻己力、發揮所長，再創歷史新猷。

新聞稿指出，調查班第60期計有男學員80人、女學員56人，共136人，人數為近年最多的一次；學員專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，其中1名學員具獸醫師資格，並有多人通過律師、會計師與專門職業及技術人員考試，將在訓練所接受為期1年的嚴格訓練。（編輯：蕭博文）1120320

法務部調查局20日在幹部訓練所舉行調查班第60期開學典禮，共136人受訓，人數為近年最多的一次。（調查局提供）中央社記者劉世怡傳真 112年3月20日
法務部調查局20日在幹部訓練所舉行調查班第60期開學典禮，共136人受訓，人數為近年最多的一次。（調查局提供）中央社記者劉世怡傳真 112年3月20日
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蔡清祥
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