男遲未繳約20萬酒駕罰鍰 遭扣保險金家人急繳清

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嘉義縣朱姓男子家境優渥，住在獨棟豪華別墅，但自107年起連續酒駕、交通違規，積欠約20萬元罰鍰違未繳納，法務部行政執行署嘉義分署扣押保險金，家人立即清償。（法務部行政執行署嘉義分署提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月22日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）嘉義縣朱姓男子家境優渥，但自107年起連續酒駕、交通違規，積欠約20萬元罰鍰違未繳納，行政執行署嘉義分署強制扣押到保單價值準備金43萬餘元，朱男家屬立即完全繳清。

行政執行署嘉義分署主任行政執行官穆治平今天告訴中央社記者，朱男於107年間因酒駕判刑6個月易科罰金，惟仍不知悔改，於109年8月11日又因酒駕遭判刑6個月確定，在同年8月26日三度酒後騎機車外出被警攔檢，因被吊銷駕照，當場朱男又拒絕接受酒測，重罰新台幣18萬元罰鍰。

朱男因逃亡未到案執行，嘉義地檢署於109年11月10日發布通緝，朱男欠繳18萬元罰鍰及交通違規罰鍰，合計約20萬元，則移送行政執行署嘉義分署強制執行。

嘉義分署受理後，執行人員先通知朱男繳納，但朱男仍不予理會，執行人員前往中埔鄉朱男的住處執行，發現朱男住處為一處獨棟別墅，內部陳設豪華，朱男妻子表示丈夫已離家多日，不知行蹤，且無力再替丈夫繳納罰鍰。

穆治平指出，因獨棟豪華別墅不是朱男名下財產，執行人員無法查封執行內部財產，執行人員詳細調查朱男財產，透過壽險資訊作業，發現朱男有多筆有效的人壽保險契約，並有2件保險契約已到期，累積的保單價值準備金達43萬餘元。

執行人員核發執行命令扣押保險契約的保單價值準備金等受益給付，朱男家屬驚覺事態嚴重，聯繫執行人員，執行書記官告知已扣押到保單價值準備金43萬餘元，若仍不繳納，只有扣押收取保險給付金額抵繳罰鍰，朱男家屬日前則以現金完全繳清。（編輯：卞金峰）1120322