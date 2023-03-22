流浪犬遭輾骨折殘疾 基隆懸賞最高10萬元緝兇

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）一輛休旅車12日行經基隆市調和街輾過黑色混種流浪犬，造成後肢雙腿骨折，駕駛被攔下僅說「那是流浪犬不需處理」即加速逃逸，動保所依法提供最高新台幣10萬元獎金緝兇。

基隆市動物保護防疫所今天發布新聞稿指出，義務動保員婁欣發現12日下午3時在調和街29巷49號前，一輛休旅車於道路輾過黑色混種流浪犬，造成流浪犬後肢雙腿骨折，經送往動物醫院急救後，才保住一命。

動保所協請基隆市警察局第2分局八斗子派出所警員協助調閱監視器畫面，雖錄下發生過程影像，卻因當地監視器大多損壞或畫質不清，至今尚無法查出肇事車輛車牌。

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警方除持續調閱監視器外，動保所並請義務動保員於各大社群網站張貼車輛犯案畫面，希望民眾提供線索，基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，動保所將依「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」規定，對於提供線索而破案民眾，給予最高10萬元作為獎勵。

陳瑞濱指出，肇事駕駛見流浪犬於道路仍故意輾過造成終身殘疾，惡性重大，將由動保所依違反動物保護法中任何人不得騷擾、虐待或傷害動物規定，移請基隆地檢署偵辦，依法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。（編輯：林治平）1120322